Philippe Bormans est un homme fort occupé. Le CEO de l’Union saint-gilloise enchaîne les réunions à longueur de journées, à l’ombre du Parc Duden. D’autant plus que les projets unionistes sont nombreux, entre l’ambition de faire perdurer le club sur la durée en D1A et la volonté de créer un nouveau stade.

Mais, quand il s’agit de parler de son club, Bormans se pose et prend le temps. Pendant plus d’une heure, l’ancien directeur général de Saint-Trond s’est assis dans l’un des salons du stade Marien. Pour parler des bons résultats sportifs, du futur du club et de son histoire personnelle.

(...)