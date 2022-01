À chaque entrevue avec le CEO de l’Union, un sujet revient inévitablement sur la table : le nouveau stade. Et force est de constater que le dossier n’avance pas aussi vite que la direction le voudrait… "Cela devient vraiment urgent, lance Philippe Bormans. On voit que la situation est difficile dans notre stade actuel. On ne sait pas encore s’il y aura du public face à Anderlecht (NdlR : le dimanche 30 janvier), mais, si c’est le cas, on pourrait facilement remplir quatre fois le stade… C’est dommage qu’on ne puisse pas avancer dans ce dossier car on perd actuellement du temps."



(...)