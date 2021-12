"Un article pour parler de mon staff ? C’est une très bonne idée !" Quand on lui propose de mettre en avant les hommes de l’ombre qui l’entourent, Felice Mazzù est directement partant. Le T1 unioniste est du genre à la jouer collectif, que ce soit avec ses joueurs ou avec son staff. "‘Fabuleux’ est le premier mot qui me vient à l’esprit en pensant à mon staff, lance d’emblée l’homme de 55 ans. En plus d’être hypercompétents, les membres du staff sont très fidèles. Ils suivent à 100 % les idées qui sont mises en place et la façon avec laquelle nous avons décidé de travailler durant la semaine. Ils adhèrent totalement au projet, ce qui me pousse à avoir une confiance totale en eux."

Qui sont les lieutenants de Mazzù et quel est leur rôle au quotidien ? Plongeon au sein du staff de la plus belle surprise de Pro League…

(...)