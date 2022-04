Je ne sais pas quel rôle nous jouerons. Le plus important en tant que promu sera surtout de trouver une certaine stabilité". Ces mots de Felice Mazzù datent de juillet 2021, à la veille de l’ouverture du championnat face à Anderlecht. Plus de huit mois plus tard, l’Union s’apprête à attaquer les Champions Playoffs en tant que leader. Retour sur les statistiques hallucinantes d’une une phase classique survolée dans la peau du promu.