C’était le 11 février 2021, au Parc Duden. En huitièmes de finale de la Croky Cup, l’Union se faisait écraser par Anderlecht (0-5).

Un peu plus de cinq mois plus tard, les Unionistes vont retrouver leur bourreau, en championnat cette fois. Et avec des chances plus grandes de victoire au coup de sifflet final. Voici pourquoi.