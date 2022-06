C'est reparti pour l'Union Saint-Gilloise. Après trois jours de tests physiques et médicaux, les vice-champions de Belgique ont vécu leur premier entraînement de la saison 2022-23 sur terrain ce jeudi en début d'après-midi. Karel Geraerts, qui dispensait là sa toute première séance de sa carrière de T1, a pu compter sur un groupe relativement complet, à l'exception des trois internationaux Anthony Moris, Loïc Lapoussin et Teddy Teuma, autorisés à reprendre plus tard.

En plus du nouvel attaquant Dennis Eckert Ayensa, annoncé plus tôt cette semaine et des deux jeunes recrues Arnaud Donny et Viktor Boone, l'entraîneur limbourgeois a pu compter sur un quatrième renfort: le défenseur central anglais Ross Sykes, arrivé en provenance d'Accrington (League one) et dont le transfert devrait être officialisé sous peu. Le défenseur central droitier de 23 ans, qui a joué 44 matchs la saison passée en D3 anglaise, viendra densifier un secteur de jeu orphelin de Bager, qui n'a pas été prolongé.

Guillaume François présent

À noter que Guillaume François était également présent, signe qu'un accord a probablement été trouvé avec le latéral qui arrive en fin de contrat le 30 juin pour qu'il reste chez les Jaune et Bleu, même si aucune annonce officielle n'a été faite en ce sens.