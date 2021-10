Qui d’autre que lui ? But de l’empereur, du génie, du samouraï : Kaoru Mitoma !"

Le nouvel Unioniste de 24 ans, arrivé en prêt depuis Brighton, a fait parler de lui lors de son fameux triplé en 45 minutes face à Seraing, au milieu du mois d’octobre. Les internautes japonais s’en sont donné à cœur joie, eux qui suivent avec un grand intérêt ses performances sur le sol belge. "Son triplé a fait la une des journaux, ils en ont parlé partout", lance Lionel Piguet, journaliste au Jsoccer Magazine.

"Sa performance a attiré l’attention de nombreux fans de football au Japon", explique Wataru Funaki, journaliste sportif japonais. "Ils ont la possibilité de suivre les rencontres de Mitoma via DAZN qui est le service de streaming sportif le plus répandu au Japon et qui diffuse le championnat belge. Nous nous réjouissons de ses prestations car il s’agit vraiment d’une étoile montante au Japon avec son style de jeu magnifique."