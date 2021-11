Une grande concurrence existe entre Bager, Van der Heyden, Burgess et Kandouss.

Les places sont chères au sein de la défense centrale de l’Union. Face à OHL, Ismaël Kandouss en a fait les frais et a sauté pour la première fois du onze de base de Felice Mazzù. "Il avait tout joué jusqu’ici et il me semblait fatigué", a expliqué le T1 unioniste à l’issue de la rencontre face à OHL.

Analyse des forces et faiblesses des quatre défenseurs centraux de l’Union.

(...)