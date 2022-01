Le mercato devrait réellement commencer cette semaine pour l’Union. Dans l’attente de l’officialisation du prêt de 18 mois avec option d’achat du défenseur central japonais Koki Machida, un autre joueur devrait rapidement devenir Unioniste : Kacper Kozlowski.

Ce Polonais de 18 ans (1m82), qui évolue actuellement à Pogon Szczecin et qui est vu comme une véritable pépite dans son pays d’origine, est proche d’un transfert à Brighton (Premier League) qui se battait face à Liverpool pour s’attacher ses services. Le club de Leandro Trossard devrait dans la foulée le prêter à Bruxelles jusqu’à la fin de la saison. "Après avoir fait ses preuves dans le championnat polonais, il voulait passer une étape, explique Marcin Zewlakow, consultant foot en Pologne et ancien joueur passé par la Belgique. Quand on le voit dans un vestiaire, on se demande ce que ce joueur peut apporter à son équipe. Puis quand on le voit une dizaine de minutes sur le terrain, on a compris : c’est quelqu’un avec de la personnalité, des qualités footballistiques au-dessus de la moyenne et du courage. Il n’est pas du genre à avoir peur. Il veut être un loup plutôt qu’un mouton."