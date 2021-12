Il suffit de jeter un œil aux chiffres pour se rendre compte de la grosse saison que réalisent Anthony Moris et Sinan Bolat.

Le premier, en tête du classement des clean-sheets (7), n’a encaissé que 20 buts en 19 matchs et fait partie de la meilleure défense du Royaume. Le second, qui talonne Moris en matière de clean-sheets (6), s’est retourné à 22 reprises en 20 rencontres et a la deuxième meilleure défense de Pro League. "Je ne suis pas surpris par la saison actuelle d’Anthony car c’est dans la continuité des saisons précédentes", explique Laurent Deraedt, l’entraîneur des gardiens de l’Union, qui l’a connu à Virton. "Il a d’abord été champion avec Virton en D1 amateurs puis a été à la base du titre de meilleure défense en D1B avec les Gaumais. Il a enchaîné avec le même exploit la saison dernière avec l’Union. Anthony est quelqu’un de très professionnel qui ne laisse rien au hasard dans l’analyse de ses prestations et de celles de ses adversaires. Il fait aussi très attention à sa forme physique en fréquentant quotidiennement la salle de sport du club pour des exercices de prévention et de renforcement."