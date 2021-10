Teddy Teuma a toujours eu deux visages. Sur le terrain, le milieu de terrain unioniste est un guerrier, un arracheur de ballon pouvant rapidement devenir un râleur quand les choses ne tournent pas dans le bon sens. En dehors des pelouses, le joueur de 27 ans est souriant, amène du soleil dans une pièce grâce à son accent chantant du sud de la France et est toujours disponible pour les fans ou les médias.

"Durant mon enfance, j’étais un garçon bien élevé, très sage et respectueux des autres", rembobine l’homme originaire de Toulon, après s’être excusé du retard dû à un entraînement plus long que prévu. "Mais une fois sur le terrain, je devenais hargneux et aussi très mauvais perdant… ce que je suis toujours (sourire)."

Calé dans un fauteuil du complexe d’entraînement de Lier, Teddy Teuma est revenu sur son parcours atypique. Entre un job de chauffeur-livreur dans l’entreprise familiale, le manque de soleil à Boulogne-sur-Mer et la découverte de ses origines maltaises. Entretien avec le capitaine de l’Union qui sait d’où il vient et où il va.