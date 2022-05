Les supporters de l’Union vont-ils devoir faire face à un énorme rebondissement de dernière minute dans le dossier de leur coach ? Alors qu'un accord semblait avoir été trouvé entre l'Union et Felice Mazzù pour continuer l'aventure ensemble la saison prochaine, l'intérêt de différents clubs pour le T1 unioniste est venu redistribuer les cartes. Et parmi ces clubs, le nom d'Anderlecht revient avec insistance...

La direction mauve aurait pris ses renseignements au sujet de l'entraîneur carolo de 56 ans, avec la volonté d'anticiper un probable départ de Vincent Kompany. L’ancien Diable Rouge est en effet sur les tablettes du Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) mais aussi de Burnley (Championship).

Les discussions entre l'Union et Felice Mazzù, qui ont eu lieu ces derniers jours et encore ce mercredi, s'étaient pourtant déroulées dans une bonne ambiance et de manière constructive, avec une envie de part et d'autre et continuer à travailler ensemble.



Malgré ce possible retournement de situation de dernière minute, la direction unioniste espère toujours garder Mazzù à la tête de l'équipe, lui qui voudrait prendre une décision le plus rapidement possible