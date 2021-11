Roman Ferber garde un œil attentif sur son ancien club.

Au milieu du mois de juillet, son départ a été annoncé dans un certain anonymat. Roman Ferber, joueur de l’Union depuis l’été 2017, a quitté la capitale pour signer un contrat à Mandel United, club de la région courtraisienne évoluant en D1 amateurs. Un club bien loin des strass et paillettes du football professionnel. "Mandel United était un club inconnu pour moi, avoue l’attaquant belge. Le coach en place voulait un attaquant et je correspondais au profil recherché. Une société française a racheté le club et a mis les moyens pour au moins jouer le subtop cette saison. Je me suis rapidement dit qu’il s’agissait d’un bon club pour moi."

(...)