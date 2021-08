La rencontre remonte à une autre époque pour l'Union Saint-Gilloise. En avril 2017, après avoir accroché une cinquième place en Proximus League, le club bruxellois s'offre une qualification en playoffs 2.

Le 14 avril 2017, c'est en pleine confiance que les hommes de Marc Grosjean accueillent le Standard au Stade Roi Baudouin, après des victoires face à Malines et Waasland-Beveren. Au bout du suspense, et grâce à un but de Perdichizzi dans les arrêts de jeu, l'Union arrachera le point du nul. Un nul au goût de victoire pour cette équipe qui n'avait alors rien avoir avec l'actuelle machine unioniste mise en place par Felice Mazzù. Que sont devenus les joueurs de l'exploit qui ont participé à leur manière à la renaissance du club de la Butte ? Passage en revue.



(...)