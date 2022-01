On est désolé pour Bernd Storck. L’entraîneur de Genk, venu jusqu’au Pairay superviser l’Union, son adversaire du week-end prochain, n’a pas vu grand-chose. Il aura tenté pendant quarante-cinq minutes de deviner qui avait le ballon, qui dribblait, qui centrait pour qui, où et comment. En vain.

Après la mi-temps, l’arbitre décidait d’en rester là. À vrai dire, on pensait que Wesli De Cremer allait même arrêter ce simulacre de rencontre un peu plus tôt, tant il était compliqué de distinguer l’autre côté du terrain en première période. On a tout de même eu le temps de constater que les maux sérésiens sont toujours là, même avec Jean-Louis Garcia à la place de Jordi Condom. Et que l’Union, même réduite à dix, savait se montrer solide et viser juste devant.