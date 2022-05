Au moment où Siebe Van der Heyden se présentait face à la presse, une bière en main près d’une demi-heure après la rencontre, les fans unionistes étaient encore très bruyants dans le Lotto Park après cette victoire historique. La quatrième en autant de rencontres face aux Mauves…

"Pour les supporters, c’est magnifique de gagner quatre fois le derby bruxellois, lançait le défenseur central. Nous avons fait une saison magnifique et nous pouvons être fiers de nous, même s’il y avait de la déception après les deux rencontres face à Bruges. Nous avons regardé ensemble leur match face à l’Antwerp, sur nos téléphones, et avons célébré le goal des Anversois (sourire). Il a ensuite fallu faire rapidement un déclic, le coach nous a dit à la théorie que la troisième place était impossible à envisager et qu’il fallait travailler pour la deuxième position. Nous avons encore montré que notre équipe est très forte mentalement."

Avec un premier but qui est tombé après moins de deux minutes de jeu, ouvrant complètement la voie vers une victoire et une qualification assurée pour l’Europa League pour les Unionistes.

"Après avoir marqué rapidement, nous avons pu jouer notre jeu tout en restant en bloc. Tout le monde a travaillé pour l’équipe. Je ne pense pas que nous avons craqué en playoffs, nous avons continué à montrer du bon football, mais il n’est pas possible de marquer à chaque match… La qualification européenne est quelque chose de magnifique, personne n’aurait imaginé ça en début de saison. Tout le monde se disait que l’Union était un club sympa, mais qui n’allait pas tenir toute la saison. Nous avons montré que nous étions très costauds. Je pense qu’une grande partie de la Belgique est fière de l’Union actuellement."