L’enchaînement s’annonçait très compliqué à gérer, mais l’Union est décidément un promu qui aime relever les défis et se jouer des pronostics. Elle a signé ce samedi un succès retentissant qui lui permet de repousser l’Antwerp, son dauphin, à dix points. Réaliser un tel résultat et, surtout, une prestation de cette maturité sur la pelouse du Bosuil démontre que ni la pression, ni la fatigue, ni l’impact d’un adversaire réputé pour son physique n’atteignent cette équipe. À l’image d’un Teuma qui met dans le vent et Nainggolan et Balikwisha d’une roulette audacieuse parfaite.



(...)