L’Anglais a inscrit le but victorieux face à Zulte Waregem au match aller. Il fait le point sur ses premiers mois en Belgique.

Tout sourire comme à son habitude. Même via Teams, Matthew Sorinola ne cache pas son smile. Le Britannique a accordé vingt minutes de son temps et s’est penché sur ses premiers pas en Belgique et son intégration à la Butte. Une intégration qui se fait parfaitement selon son T1 Felice Mazzù. "C’est un garçon que j’apprécie énormément. En tant qu’homme et joueur. Il a d’énormes qualités et je crois beaucoup en lui. Il doit simplement se montrer patient car la saison est encore longue."

Le joueur de 20 ans évoque ce récent transfert de MK Dons (League One) à la D1A, son statut dans le noyau saint-gillois et son futur qui pourrait s’annoncer radieux. Immersion.