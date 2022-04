Pas moins de 120 kilomètres de route aller et 120 pour le retour. Environ trois heures de voiture chaque jour de travail : Anthony Moris avale les kilomètres entre son domicile liégeois (Ans) et le centre d’entraînement unioniste de Lierre (Anvers). Alors on lui a proposé de covoiturer, pour discuter de la saison de l’Union, de la revanche qu’il prend sur son début de carrière et de l’hygiène de vie qu’il s’impose, aussi. Départ à 6 h 55. En route.