Le rendez-vous est pris dans un hôtel branché de Gosselies sur le coup de 10 h. Felice Mazzù, rentré tard dans la nuit après la victoire de l’Union à Gand (0-2), s’excuse de ses dix petites minutes de retard. Il donne ensuite une accolade chaleureuse à son ami Alex Teklak, dans le costume de journaliste le temps d’une interview sans langue de bois. "Cela va être compliqué pour moi car je me trouve, en toute honnêteté, face au meilleur analyste/consultant de Belgique. De plus, c’est compliqué personnellement de parler de moi", explique Felice Mazzù avant de se lancer dans une très longue conversation avec notre consultant, pleine de sincérité et de confessions.