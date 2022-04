Retour sur l’ascension folle en France du capitaine de l’Union.

De livreur pour la boucherie familiale à capitaine du leader de Pro League. Voilà la trajectoire folle empruntée par Teddy Teuma en quelques années. Mis de côté par plusieurs centres de formation durant sa jeunesse à cause de sa petite taille, l’international maltais a véritablement lancé sa carrière à Boulogne (National, D3 française), avant de connaître la Ligue 2 avec le Red Star, sa dernière étape avant l’Union saint-gilloise.

Retour sur l’ascension du joueur de 28 ans qui a été décisif pour la 15e fois de la saison au Standard et qui pourrait être mis au repos ce week-end avant d’attaquer les playoffs.

Le grand saut, du Sud vers le Nord

C’est à Hyères, entre Marseille et Saint-Tropez, que Teuma se fait les dents avant d’être scruté par Boulogne, un club situé à plus d’un millier de kilomètres de là. "Quand je suis allé le voir jouer pour la première fois, je l’ai trouvé vraiment intéressant, se rappelle Olivier Miannay, directeur sportif de l’époque. Je lui ai proposé de rejoindre Boulogne et il n’a pas hésité une seconde, même si c’était loin de chez lui. Il est arrivé sur la pointe des pieds mais, grâce à son acharnement, il a réussi à s’imposer rapidement. En football, il ne faut pas que du talent et Teuma en est le parfait exemple. C’est quelqu’un qui ne lâche jamais rien et qui connaît les valeurs du travail. Son passé de livreur pour la boucherie familiale a joué un rôle là-dedans. Ces valeurs l’ont aidé à être celui qu’il est aujourd’hui."