Thibaut Peyre retrouvera ses anciennes couleurs ce dimanche.

Arrivé comme un inconnu de Mouscron à l’été 2017, considéré comme un guerrier sur le terrain puis assimilé à un traître lors de son départ en janvier 2019 pour Malines, qui était à l’époque un adversaire direct de l’Union: l’histoire de Thibaut Peyre à la Butte est quelque peu spéciale. Il ne sera resté qu’un an et demi au Parc Duden mais aura marqué les esprits.

Ce dimanche, le Français (28 ans) retrouvera son ancien club pour la première fois depuis son départ controversé. Le défenseur central français a bien voulu revenir sur ses belles années en tant qu’Unioniste. Extraits, avec un bel accent du Sud.

Les retrouvailles avec l’Union en D1A

"Je savais que ça allait arriver un jour ou l’autre. Quand je suis parti, j’en étais persuadé. Cela me fait d’ailleurs très plaisir de les retrouver au plus haut niveau car ce club mérite ce qui lui arrive. Quand le calendrier est sorti, j’ai directement regardé quand est-ce que nous allions les rencontrer au stade Marien. Je sais que pour moi cela sera un retour un peu particulier. Mais avant cela il y aura un match important pour nous à la maison car nous ne sommes pas bien au classement (15es). On fait un peu l’inverse de l’Union en réalité… L’Union joue très bien, et nous, pas du tout."

(...)