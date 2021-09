Le football peut parfois réserver de belles surprises. Ce sera le cas pour les Flandriens de Lebbeke, pensionnaires de D3 amateurs côté néerlandophone, qui se déplaceront au Parc Duden ce mardi soir. La tête pensante des "autres" Jaune et Bleu, Tom De Cock, a bien connu l’Union grâce à deux passages en 2012 et 2013. Il évoque ce match plus que particulier pour l’ensemble de son club.

Tom De Cock, la rencontre de mardi soir restera gravée dans vos mémoires !

"Oui, et le mot est faible. Personnellement, grâce au passé fructueux que j’ai connu à l’Union avec le maintien acquis, et puis collectivement, car cela sera un match spécial pour tous mes joueurs. Ils ne connaissent que les rencontres face aux petites équipes du premier échelon national. On va se retrouver à l’Union, deuxième meilleur club de Belgique actuellement. C’est fou !"

Les fans seront-ils nombreux à venir vous soutenir ?

"Je pense qu’ils n’ont jamais été autant à faire le déplacement (rires). On compte huit cars de supporters, et on sera plus de 300 à participer à cette fête. À nous de donner le maximum pour rendre tout le monde heureux et fier en tribune. On sait qu’il y a énormément d’ambiance au Parc Duden et ça va être impressionnant à vivre sur le terrain." (...)