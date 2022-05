"L’Union sourit quand elle est première, mais aussi quand elle est deuxième." Felice Mazzù a été longtemps applaudi ce lundi soir dans la salle des mariages de l’hôtel de ville de Saint-Gilles. Et il était bien question de mariage dans un sens.

Les joueurs, la direction, le staff, mais surtout le club sont devenus citoyens d’honneur de Saint-Gilles des mains du bourgmestre Charles Picqué et de Mariam El Hamidine, bourgmestre de Forest. Tous n’étaient pas présents pour la cérémonie. "Certains sont déjà partis en vacances", mais le défenseur Siebe Van der Heyden, qui a fait le lien entre les fans et l’équipe durant la saison, ne pouvait pas manquer cela. "Ma copine m’a dit : ‘Tu te rends compte ?’ Et je lui dis : ‘Non !’ Que ce soit ici à Saint-Gilles ou même plus loin, partout en Belgique, c’est incroyable tous ces gens qui sont là pour nous. Je vais avoir besoin de quelques jours pour réaliser."

Le président Alex Muzio était de la partie tout comme Tony Bloom, l’actionnaire majoritaire. "Je voudrais d’abord féliciter tout le monde au club, du staff en passant par les joueurs pour la saison magnifique réalisée", a lancé le propriétaire du club bruxellois et de Brighton, en Premier League. "Au milieu du mois d’octobre, je revenais du match Norwich - Brighton quand se jouait Union - Seraing (NdlR : victoire 4-2 après avoir été mené 0-2 à 10 contre 11). Ce jour-là, j’ai compris que l’équipe pouvait faire des choses spéciales cette saison. Quand nous avons décidé d’acheter le club avec Alex Muzio, nous avons vu qu’il s’agissait d’un géant endormi avec des fans fantastiques et une grande culture. Cela a été un voyage difficile mais fantastique. Même si l’Union n’a pas été championne de Belgique, les joueurs resteront dans le cœur des gens dans le futur."