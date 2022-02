Undav: "C'est un feeling incroyable. Trois points, trois victoires et deux buts. J'ai un peu merdé (rires) sur ma dernière occasion mais on a trois points et c'est le plus important. Dix points sur douze c'est vraiment pas mal."



Gerkens: "On a vraiment eu une rencontre difficile, un autre souci c'est qu'on était toujours deuxième sur les seconds ballons. C'était vraiment difficile contre cette équipe qui arrivait toujours à ressortir proprement."

Priske: "Pour commencer, il faut féliciter l'Union. C'était la meilleure équipe aujourd'hui et il faut le reconnaitre. C'était vraiment difficile de se créer des occasions face au bloc de l'Union."