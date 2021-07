Le club de la Butte a clairement réussi sa pré-saison. Certains joueurs ont pu se mettre à leur avantage et d’autres moins.

Le bilan de l’Union Saint-Gilloise lors depuis la reprise des entrainements est plus que positif. Le matricule 10 a pu garder (pour le moment) la colonne vertébrale de son effectif tout en la renforçant. Fière de ses nuits transferts entrants, la formation entrainée par Felice Mazzù n’a pas connu la défaite durant la préparation avec ses deux nuls et sept victoires en neuf matchs. Si ces performances restent anodines dans la globalité, elles ont néanmoins permis de mettre en lumière les gagnants lors de la préparation et ceux qui ont connu un peu plus de difficultés.

Les gagnants

Deniz Undav dans la continuité

Atypique, attachant et efficace. Deniz est dans la continuité de la défunte saison où il aura inscrit 17 buts au total. (...)