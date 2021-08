C’est un Deniz Undav tout sourire que nous avons retrouvé en fin de partie en conférence de presse d’après-match.

Blagueur avec son coéquipier Senne Lynen, dans la salle de presse, le tank allemand a pris le temps de raconter son début de saison idyllique. "Je ne pouvais pas rêver de meilleurs débuts en D1A. Quatre buts en trois matchs, je n’y avais pas vraiment pensé, je vous avoue (sourire). Je ne sais pas comment expliquer cette réussite. Je peux par contre dire que j’ai travaillé énormément durant la pré-saison (NdlR : Mazzù a expliqué que l’attaquant avait perdu du poids). Je me sens bien plus en confiance, je travaille chaque semaine sur ma finition et cela explique peut- être ma faculté actuelle à marquer des buts", racontait le principal intéressé.

Il y a tout juste un mois, après un match de présaison, le buteur venu de Meppen lors de l’été 2020 avait confié à la presse vouloir marquer à quatorze reprises pour sa première saison en D1A.

Il est désormais à quatre réalisations et aurait pu porter son total à six goals avec un peu plus de réussite et sans les interventions du VAR. "Je suis confiant en mes qualités, je savais que je pouvais marquer des buts lors des premières journées de championnat. Je peux montrer à certaines personnes que j’ai le niveau pour évoluer en première division. Je dois cependant encore bosser sur certains aspects", poursuit le compère préféré de Dante Vanzeir.

Après un début de saison canon, Deniz Undav a mis tout le monde d’accord en étant nommé "homme du match" à deux reprises dans La DH (contre Anderlecht et le Beerschot). Le joueur semble bien plus influent que par le passé et Felice Mazzù devra tenter de maintenir cet état de grâce.