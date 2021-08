Union - Club Bruges en chiffres : les Bruxellois auraient mérité de marquer, les remplaçants affamés Union Saint-Gilloise François Garitte © Belga/Laurie Dieffembacq

Cela faisait 568 jours que l'Union n'avait plus perdu un match à domicile. Le 11 janvier 2020, l'adversaire se nommait OHL et militait encore en D1B. Plus d'un an et demi plus tard, les Unionistes ont à nouveau dû s'avouer vaincus dans leur forteresse, battus par le Club Bruges. Une défaite qui fait mal vu la solide prestation collective des Bruxellois et vu le but tombé tardivement dans la partie (reprise de volée de Sobol à la 84e).

(...)