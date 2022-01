Comme prévu, le médian Cameron Puertas, formé à Lausanne, pour qui il a disputé plus de cent matchs, a signé un transfert définitif en faveur de l'union Saint Gilloise. Le bail, de trois ans et demi, court jusqu'en juin 2025.

Le joueur hispano-suisse de 23 ans a fait ses classes à Lausanne, où il est né et a grandi, et va vivre sa première expérience hors de Suisse. L'Union a payé la clause d'1,2 million d'euros prévue dans son contrat pour s'attacher ses services. . Il s'agit du troisième renfort du leader de D1A après le défenseur central Machida (qui attend toujours son permis de travail) et un autre médian axial, le Polonais Kozlowski.