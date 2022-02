Ce mardi, Dante Vanzeir faisait face en visioconférence au Comité disciplinaire de la Fédération belge de football, après son coup de poing asséné à Valentine Ozornwafor lors de la rencontre entre Charleroi et l'Union samedi dernier (0-3).

Le Parquet fédéral a demandé une "sanction maximale à savoir huit semaines de suspension. Mais vu que Monsieur Vanzeir n'a pas d'antécédents, nous ajouterions deux journées avec sursis." Le Parquet demande donc six semaines de suspension effectives plus deux avec sursis et une amende prévue de 7000 euros.



Du côté de l'Union, le joueur était défendu par Maître Spreutels qui a appuyé sur le fait qu'il ne fallait pas sanctionner Vanzeir pour en faire un exemple. "Il est incontestable que ce geste ne peut pas être accepté sur un terrain. Mais il ne faut pas en faire un exemple. Le cas de Vanzeir n'a strictement rien à voir avec l'affaire Witsel ou l'affaire De Bilde."

Dans son argumentaire, Maître Spreutels est revenu sur le bon comportement du joueur depuis le début de sa carrière. "Le fait de ne pas avoir d'antécédents est un élément essentiel. Mais il faut aussi tenir compte de son parcours. Depuis son explosion en D1B et son nouveau statut d'international, Vanzeir fait l'objet d'attitude brutale ou vicieuse de la part des défenseurs adverses. Face à ce matraquage, il n'a pas eu une seule réaction négative avant celle de samedi."



L'avocat de l'Union a aussi essayé de trouver des explications, et non des justifications, au geste de Vanzeir comme sa non-réussite ces dernières semaines ou encore la tension qui monte au sein du club. En conclusion, Maître Spreutels s'est opposé à la sanction maximale. "Quelle serait alors la sanction pour un joueur voyou qui ne respecterait rien ? Donner six matchs ferme voudrait dire qu'on ne tient pas compte de la personnalité de Vanzeir et de son comportement avant son geste de ce samedi."

La décision finale tombera ce mardi après-midi.