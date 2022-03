Stéphane Lecaillon et François Garitte

C’est une fusée dont les supporters de l’Union vont probablement reparler pendant longtemps. Une "frappe stratosphérique", comme disait Felice Mazzù samedi, qui a souligné, un peu plus encore, l’importance deDeniz Undav, lui qui avait tant manqué contre Eupen, dans une rencontre où l’Union n’avait pas marqué (0-0).

Ce 21e but, qui fera probablement partie des candidats au titre de goal de l’année, pousse un peu plus le Germano-Turc dans la légende du promu. Car le numéro 9 a eu la bonne idée de mêler l’utile à l’agréable, puisque sa praline des vingt-cinq mètres a offert sur le fil une victoire au leader, empêtré dans un partage malgré une deuxième période largement dominée. Grâce à Undav, l’Union poursuit son incroyable série à l’extérieur (voir le chiffre) et conserve sept points d’avance sur Bruges.