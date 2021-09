Huit. C’est le nombre exact de changements qu’a opéré Felice Mazzù dans son onze de base par rapport au match de samedi dernier contre Zulte Waregem. Un petit événement pour le Carolo d’origine qui, de base, n’est pas un adepte de cette tournante entre joueurs. Après, l’occasion était idéale pour ne pas en profiter. L’Union affrontait un adversaire de D3 amateurs pour son entrée en lice dans la Coupe de Belgique et ne risquait pas vraiment l'élimination malgré ce remaniement tactique. Le club de la Butte s'est d'ailleurs imposé 7-0...

L’homme fort du matricule a donc pu voir à l’œuvre différentes pions de son effectif, ayant eu moins de temps de jeu en ce début d’exercice, et a donc fait son premier bilan personnel. Petit topo.

Faisant sensation pour ses premières prises de balle, Kaoru Mitoma a régalé avec ses accélérations tranchantes et ses dribbles dans les petits espaces. Malgré quelques occasions loupées à quelques mètres du but en première période, le Japonais a couronné sa bonne prestation par un but première période. Sa vitesse d’exécution et sa faculté à prendre des décisions rapidement l’aideront indéniablement à se faire une place dans les plans de Mazzù. Il sera le principal atout offensif en concurrence avec Vanzeir et Undav. (...)