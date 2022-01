Cela valait la peine d’attendre. À 28 ans, pour sa toute première saison au plus haut niveau, Teddy Teuma est dans la forme de sa vie. Le capitaine de l’Union enchaîne les bonnes performances en se montrant décisif (3 buts et 5 assists sur les 11 dernières rencontres). Avant d’attaquer à la deuxième partie de saison, l’international maltais a pris le temps de se confronter à dix affirmations cash. Le tout avec une honnêteté rare et sans langue de bois.