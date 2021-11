Trois membres du noyau unioniste auront forcément des pensées particulières avant le match face au Sporting zébré ce samedi soir.

Hormis Felice Mazzù, qui a connu les plus belles années de sa carrière au Mambourg, deux autres Saint-Gillois sont concernés de près par ces retrouvailles. Ainsi, Amani Lazare, prêté avec option d’achat, et Damien Marcq, ex-Zèbre, auront à cœur de faire de belles choses face à Charleroi.

"Mon expérience à Charleroi restera forcément dans ma mémoire mais ça reste un match où il y aura la possibilité de rester en haut de classement…" , explique Damien Marcq. "Il faudra donc faire abstraction de mon passé au Sporting. C’était une très belle aventure couronnée par un bon transfert à Gand. Cela voulait donc dire que c’était une période phare pour moi. Sur les trois saisons et demie passées là-bas, cela n’a été que du bonheur. Quand je retrouve les fans de Charleroi, cela se passe toujours bien. Mais bon, le Sporting est passé dans un nouveau cycle, avec de nouvelles méthodes et de nouveaux joueurs."

Un match clé face à la Gantoise

Arrivé à Saint-Gilles avec un retard physique sur ses coéquipiers, Damien Marcq a dû commencer la saison depuis le banc.

Il a ensuite pris du galon dans l’entre-jeu unioniste, en enchaînant quelques titularisations, avant de réaliser un match clé dimanche dernier à Gand.

De quoi lancer pleinement sa saison. "C’est toujours très agréable de jouer aux côtés de Teuma et Nielsen. Ils comprennent le football et ils le sentent très bien. Mon meilleur match face à Gand ? J’avais déjà réalisé un très bon match face au Standard (remporté 4-0 pour sa première titularisation). On va dire que Gand était ma meilleure performance dans le jeu sans ballon et que celle face au Standard était la meilleure avec ballon", précisait-il avant de se faire couper la parole par son coach. "Ça, c’est une analyse géniale Damien ! Il a raison", plaisantait Felice Mazzù, à ses côtés lors de la conférence de presse d’avant-match.