Contre toute attente, c’est un match au sommet qui aura lieu ce samedi soir au Parc Duden. L’Union, surprenant promu actuellement quatrième, accueille le Standard, troisième classé qui reste sur deux victoires de suite.

Cette rencontre aura un goût particulier pour Anthony Moris, formé au sein de l’Académie liégeoise dès ses 10 ans, mais aussi pour Felipe Avenatti qui est prêté par les Liégeois à Bruxelles. En tribunes, un autre visage connu de notre D1 belge vivra à coup sûr des émotions intenses : Sébastien Pocognoli.



L’actuel entraîneur des U21 de l’Union, qui a réussi ses débuts avec une victoire des Espoirs face au RWDM lundi (1-2), est un enfant du Standard. Formé à Liège, le Sérésien a passé 5 saisons et demies à Sclessin (janvier 2010 à janvier 2013 puis juillet 2017 à janvier 2020) pour un total de 156 rencontres jouées avec le maillot rouche. « Il s’agira d’un match spécial qui va compter pour moi, explique Pocognoli. Ce sera valorisant pour l’Union de jouer un match au sommet. Je ne sais pas de quelle équipe je serai supporter, c’est difficile de choisir (sourire). Mais je suis en tout cas fier de représenter l’Union depuis mon arrivée à Bruxelles. Il y aura de l’émotion et je serai content de revoir certaines têtes côté liégeois. »

Malgré le haut niveau affiché par les Bruxellois depuis le début de la saison et la rencontre qui se jouera devant plusieurs milliers de supporters unionistes, Pocognoli ne pointe pas l’Union comme favorite. « Tout simplement parce que le Standard devrait être favori à chaque match, sauf peut-être quand l’équipe se déplace à Bruges, analyse-t-il. Samedi, les Liégeois devraient être favoris haut la main mais on se rend compte qu’il est assez spécial de jouer au Parc Duden qui ressemble à un coupe-gorge pour les adversaires. Grâce au douzième homme, tout est possible comme l’a montré l’Union face aux Brugeois. »