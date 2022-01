Le 14 janvier 2019, l’Union officialisait l’arrivée d’un défenseur central en provenance de Dunkerque : Ismaël Kandouss.

Trois ans plus tard, le Franco-Marocain est toujours là et est le plus ancien joueur du groupe, lui qui a signé quelques jours avant Teddy Teuma. "C’est un petit plaisir d’être le plus ancien", lance le joueur de 24 ans. "C’est chouette de voir que le club a évolué et que je fais encore partie du projet. J’ai énormément évolué depuis mon arrivée ; je n’avais jamais été dans un club professionnel avant l’Union. J’ai beaucoup appris et je suis devenu un joueur avec un statut plus important."

En trois ans, les choses ont bien changé. Jeu des différences, avec le taulier du vestiaire, entre janvier 2019 et janvier 2022.