Pour leur huitième match de préparation, les Unionistes "recevaient" à Overijse les Français de Valenciennes, pensionnaires de Ligue 2. Le tout dans une partie animée par la présence de plusieurs centaines de fans jaunes et bleus.

Les premières minutes étaient à mettre à l’avantage des Nordistes qui s’en sortaient plutôt bien en possession du ballon. Mais sur une action bien amenée, les Unionistes faisaient la différence. C’est surtout la passe lumineuse donnée par Lorenzo Paolucci qui a permis aux Bruxellois de passer devant. Vanzeir se présentait face au portier et décollait Lapoussin sur sa droite qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond (7e, 1-0).

Quelques minutes plus tard, Vanzeir aurait pu doubler la mise. Le natif de Beringen partait dans le dos de la défense mais ne pensait pas à tirer en zone de vérité.

Les joueurs du VAFC n’ont plus beaucoup touché le ballon par la suite. Les Saint-Gillois monopolisaient le cuir sans pour autant se créer de grosses occasions. Les hommes de Felice Mazzù rentraient aux vestiaires sur le plus petit des scores. On notait malgré tout la percussion de Loïc Lapoussin sur son flanc gauche et le trio médian qui a tenu la baraque aisément. Bart Nieuwkoop, arrivé blessé de Feyenoord, a également bien presté durant le premier acte. Physiquement, il était au-dessus du lot en récupérant bon nombre de ballons.

En deuxième période, on poursuivait sur le même rythme. Sans véritables opportunités, les deux équipes se neutralisaient. Le tacticien bruxellois changeait ses plans en faisant monter sept nouveaux Unionistes sur la pelouse.

Moins bonne globalement durant le second acte, la formation saint-gilloise prenait un but dans les dix dernières minutes de jeu. Partis en contre, les Français, en surnombre dans le rectangle de Pirard, parvenaient à rétablir l'égalité (81e, 1-1). Les Jaune et Bleu auraient pu l'emporter si Teddy Teuma (83e) ou Guillaume François (86e) étaient parvenus à placer leur envoi.

L'Union jouera un dernier amical à Amiens ce samedi pour clôturer une bonne préparation dans son ensemble.





Union Saint-Gilloise 1-1 Valenciennes

Union SG : Moris (60e Pirard); Bager, Burgess (46e Kandouss), Van der Heyden (60e Sorinola); Nieuwkoop (60e François), Lapoussin (46e Sigurdarson), Marcq (60e Lynen), Paolucci (60e Teuma), Lazare (60e Nielsen); Vanzeir (46e Lewis), Avenatti (60e Undav).

Avertissements : Avenatti, Cuffaut, Picouleau, D’Almeida, Lazare, Bager.

Le but : 7e Lapoussin (1-0). 81e Boutoutaou (1-1).