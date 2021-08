Ce match restera pendant plusieurs décennies dans les mémoires. Dans les têtes unionistes plutôt… Et pour cause, la dernière victoire de l’Union Saint-Gilloise face au Standard à domicile remontait à 1959, soit 62 ans !

Sur la pelouse du Marien ce samedi soir, il n’y avait clairement pas photo d’un point de vue sportif. Les Jaune et Bleu brillaient pendant que les Rouches se ridiculisaient au fil des minutes. Cette prestation incroyable de la part des Saint-Gillois n’a fait que confirmer que le matricule 10 est bel et bien l’équipe la plus séduisante de ce début de saison.