En plaçant le ballon sur le point de penalty, dans les derniers instants du match, Dante Vanzeir n’a pas tremblé. Son tir, imparable face au gardien Vandevoordt qui avait choisi le bon côté, a offert une victoire de prestige à l’Union.

"J’étais vraiment concentré, expliquait le buteur de 23 ans à l’issue de la rencontre. J’ai choisi un côté et tout le reste autour de moi n’avait pas d’importance. C’était juste moi et le but. J’ai pris mes responsabilités sans aucune nervosité. On peut dire que c’est un but fou que je n’oublierai jamais car il y a eu beaucoup d’émotion et de joie."

Le moment était d’autant plus beau que Dante Vanzeir inscrivait sa treizième rose de la saison face à son club formateur au sein duquel il n’a pas réussi à s’imposer chez les pros.

"C’est toujours un peu spécial de marquer contre Genk mais pas non plus extraordinaire. Le sentiment était surtout incroyable d’offrir la victoire à la toute dernière minute. Nous avons fait les efforts en fin de match pour garder le point du nul en se disant qu’il était toujours possible d’aller chercher la victoire sur une dernière occasion. C’était un match très difficile avec beaucoup de duels et de courses. Finalement, je trouve que la victoire est méritée."

Sans pression

Ces trois points font du bien aux Unionistes qui vont se lancer dans une semaine folle avec un déplacement à Bruges jeudi avant la réception d’Anderlecht dimanche.

"Nous abordons ces rencontres sans aucune pression, commentait Vanzeir. On veut bien sûr aller gagner à Bruges mais la pression sera sur leurs épaules d’autant qu’ils ont perdu des points ce week-end. Nous voulons prendre le plus de plaisir possible. Les PO1 ? Nous ferons bien sûr tout pour rester en tête jusqu’à la fin mais rien n’est encore fait."