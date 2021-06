Ce mercredi soir, les regards de tous les passionnés de football étaient rivés sur les matchs de la France et de l'Allemagne, tous deux finalement qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro.

Quelques heures plus tôt, devant une petite centaine de spectateurs et dans un certain anonymat, l'Union se déplaçait à Heist pour la troisième rencontre de sa préparation. Avant de se poser sur le terrain pour regarder sur l'écran géant du stade la fin de la première mi-temps des Bleus face aux Portugais, les hommes de Mazzù ont fait le travail en empochant une torisième victoires en autant de rencontres. (...)