Les deux joueurs ont été exclus mercredi lors d'un match en retard de la 21e journée de D1A, remporté 0-2 par les Anversois au stade des Éperons d'Or. Verstraete a vu rouge dès la 10e minute de jeu, ce qui n'a pas empêché le Great Old de prendre les trois points. Le joueur devra aussi s'acquitter d'une amende de 1.000 euros. Le Great Old n'ayant pas accepté la transaction initiale, Verstraete n'est suspendu qu'à partir du dimanche 6 février et pourra donc disputer le duel contre l'Union Saint-Gilloise samedi, match au sommet de la 26e journée entre les leaders bruxellois et leur dauphin. Il manquera le match à Seraing le 11 février.

Les Kerels ont aussi dû ponctuer le match à dix après l'exclusion d'Abdelkahar Kadri, auteur d'un tacle les deux pieds en avant sur Almeida à la 68e. Le joueur, qui a également écopé d'une amende de 3.000 euros, manquera les déplacements au Beerschot (13/02) et à Genk (27/2) ainsi que la réception de Zulte Waregem (19/2).

L'Antwerp et Courtrai peuvent encore interjeter appel et se porter devant le conseil disciplinaire.