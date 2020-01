Trente-trois ans. Hans Vanaken n’était pas encore un projet pour ses parents quand Jan Ceulemans a réalisé le dernier doublé au Soulier d’or.

Un laps de temps qui en dit long sur la difficulté de réaliser un tel exploit et qui installe encore un peu plus Hans Vanaken dans l’histoire du Club Bruges, rejoignant ainsi la plus grande légende moderne des Blauw en Zwart.

(...)