En première instance, Vanderhaeghe avait écopé de trois matches de suspension (un effectif et deux avec sursis) et une amende de 2.000 euros. Courtrai a interjeté appel et la sanction a été réduite à une journée de suspension effective et une seule avec sursis. L'entraîneur des 'Kerels' ne sera donc pas sur le banc contre le Beerschot samedi.

Mercredi, Dompé a été suspendu pour deux matches, dont un effectif, mais le parquet a demandé une sanction plus lourde pour sa poussée sur le défenseur courtraisien Sainsbury. L'attaquant de Zulte Waregem s'est à nouveau défendu en appel vendredi. Cependant, la demande du parquet de le suspendre deux matches n'a pas été acceptée. Le conseil disciplinaire a maintenu la suspension à une journée effective plus une en sursis. Dompé, qui n'effectuera pas le déplacement au Cercle Bruges dimanche, doit également verser 1.500 euros d'amende.