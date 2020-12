Malgré le retour de Hein Vanhaezebrouck sur son banc, La Gantoise n'a pas réussi à sortir de sa spirale négative face à Ostende (2-1) lors de la 15e journée de Jupiler Pro League.

Bien en place, les Gantois profitaient de leur temps fort pour ouvrir rapidement le score, par Osman Bukari, mis sur orbite par Yaremchuk (4e). Ostende se réveillait et Fashion Sakala mettait le feu dans la défense gantoise mais sa frappe venait s'écraser sur la base du poteau de Sinan Bolat (23e). Les Ostendais ne parvenaient, eux, pas à profiter de leur temps fort, la tête d'Andrew Hjulsager, seul dans le petit rectangle, était trop piquée et passait au dessus du but (24e).

Les Ostendais étaient récompensés de leurs efforts en deuxième mi-temps. Le centre au cordeau de Kevin Vandendriessche atterrissait sur le crâne de Makhtar Gueye qui ne se faisait pas prier pour pousser le ballon au fond des filets (61e). Piqués par l'égalisation, les Gantois prenaient le contrôle du ballon et Vadis Odjidja poussait Guillaume Hubert à se détendre (68e). Les choses se compliquaient pour les Gantois qui concédaient un penalty pour une faute de main dans la surface. Fashion Sakala mettait les Ostendais aux commandes (73e).

Malgré les entrées de Laurent Depoitre et de Roman Bezus, les Gantois ne parvenaient pas à recoller au score et subissaient une nouvelle défaite. La Gantoise reste coincée à la 13e place avec 16 points alors qu'Ostende se relance et remonte à la 10e place avec 19 points.