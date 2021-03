Le FC Bruges a récupéré plusieurs joueurs suite à des tests Covid effectués ce lundi, dont les résultats se sont avérés négatifs pour Vanaken et Lang, entre autres. Ce qui fait tiquer Hein Vanhaezebrouck, l'entraîneur de La Gantoise qui devait affronter Bruges le week-end dernier: "C'est surprenant que tout le monde au Club ait été testé en urgence hier. Et maintenant, ils récupèrent beaucoup de joueurs. S'ils avaient été testés samedi ou dimanche, il y aurait sans doute eu des joueurs négatifs. Mais bien sûr, Bruges n'a pas insisté à ce moment-là. Le report de notre match ce week-end a été une bonne chose pour eux. Ils ont pu récupérer entre la Coupe d'Europe et le match de Coupe de Belgique face au Standard. Ils seront plus frais."



Pour rappel, un nouveau point du règlement permet aux équipes touchées par le coronavirus de demander le report d'un match pour peu que plus de sept de leurs joueurs soient positifs au Covid.