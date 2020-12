Vanhaezebrouck: "Un miracle que nous n’ayons pas marqué" Division 1A Louis Janssen © BELGA

Un manque d’efficacité et l’exclusion de Yaremchuk empêchent Vanhaezebrouck d’enregistrer un 12 sur 12.



Après les succès contre le Standard, Waasland-Beveren et le Club Bruges, la marche en avant des Buffalos s’est brusquement arrêtée. Samedi, face aux Kerels, les Gantois se sont inclinés 1-0, suite au but de Selemani.



