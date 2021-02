Le défi est de taille. Les Rangers n’ont perdu qu’un seul match cette saison (en Coupe face à Saint Mirren) et le coach de l’Antwerp sera privé de nombreux éléments. Mbokani, Haroun, Batubinsika, Coopman, De Sart et Butez sont blessés. Tandis que Lamkel Zé doit encore purger une suspension de la saison dernière. "Évidemment que j’aurais préféré avoir plus d’options, avoue Vercauteren. Mais nous ne cherchons pas d’excuse […] Nous avons récupéré Verstraete et Gélin aujourd’hui. Ils ne sont pas encore à 100 %, mais ils ont encore 24 heures et font partie de la sélection."

Le T1 du Great Old reste conscient de la portée du duel. "Le match est important pour l’Antwerp et pour tout le football belge. Espérons que ce ne soit pas seulement les supporters anversois derrière nous, mais aussi tout supporter belge."

Face à Vercauteren se dresse Steven Gerrard. Une figure du football, certes, mais qui a moins d’expérience que lui sur les bancs d’entraîneur. "Gerrard est encore un jeune coach, mais ce n’est pas important . On voit qu’il a les qualités. Avec le temps, il va encore les améliorer, c’est sûr. Il a amené de la structure, une vision et des résultats aux Rangers. Naturellement, la qualité du noyau joue aussi."