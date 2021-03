Il y a un an, l’assemblée générale de la Pro League avait mis fin au championnat. Certains craignent que l’AG de ce mardi mette, cette fois, un terme à la D1B telle qu’on la connaît. Les sept plus grands clubs (le G5 + l’Antwerp et Charleroi) tentent de réaliser un coup de force en imposant leurs U23 dans la série dès la saison prochaine. Sept formations U23 au second échelon donc, voire huit si Virton ne devait finalement pas être réintégré.

Le groupe de travail à la Pro League avait d’abord tablé sur quatre équipes U23 en D1B mais Gand, l’Antwerp et Charleroi veulent prendre le train la bonne année. Vu l’annulation des championnats amateurs, il ne peut pas y avoir de montant de Nationale 1. S’il faut combler des trous, c’est donc automatiquement vers les U23 que l’on pourra se tourner.