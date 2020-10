L’un des sujets mis sur la table : le maintien ou non de la présence de supporters dans les stades belges.

Les clubs avaient déjà accepté de passer de 400 fans à 200, avec des bulles réduites de cinq à quatre personnes. Mais les premiers échos entendus au sein de certains clubs de Pro League ne sont pas des plus optimistes sur le sujet : la situation alarmante pourrait pousser le gouvernement fédéral à imposer un huis clos total, comme en début de saison, en D1A et en D1B. La fermeture des stades pourrait être appliquée pour une durée limitée - certains parlent de trois semaines - en fonction de l’évolution de la crise. Ce week-end, le match Eupen - Malines se jouera d’ores et déjà à huis clos, une décision prise par la bourgmestre de la ville germanophone Claudia Niessen.