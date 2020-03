La Pro League va définir la suite du championnat.

On se dirige vers une fin de saison sans playoffs. La Pro League se réunit (à distance) ce mercredi pour décider de la suite de la compétition. Les clubs sont en grande majorité positifs à l’idée d’abandonner la fin de saison. Il existe deux options. L’une d’elles est de stopper totalement la compétition et de la laisser en état. Y compris la finale de la Coupe et le match décisif pour la montée. Il faudra alors définir ce qu’il en est des promus et des tickets européens.

Beaucoup sont pour une dernière journée de D1A et une finale de D1B qui conclurait ainsi le championnat sur un classement final. La finale de la Coupe serait également jouée, comme le match OHL - Beerschot. Cette dernière possibilité est la plus équitable sportivement mais demanderait un effort considérable (plus de deux semaines de reprise) pour un seul match de championnat dont dix équipes peuvent se passer car elles n’ont plus rien à jouer.

La Pro League va également analyser la possibilité d’un nouveau format pour le championnat dès la saison prochaine afin de pouvoir s’adapter aux réalités du coronavirus.